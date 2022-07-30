Інформація щодо втрат та руйнувань уточнюється.

Сьогодні росіяни п'ять разів обстріляли територію Сумської області, зафіксовано понад 80 прильотів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни обстріляли наші території п'ять разів, було понад 80 прильотів", - зазначив він.

Так, на території Великописарівської громади після 15:00 зафіксовано 12 прильотів із САУ.

"Білопільська громада: після 16:00 був мінометний обстріл - 18 прильотів, після 17:00 - артобстріл, 7 прильотів. Також після 20:00 був артобстріл, близько 8 прильотів", - розповів голова ОВА.

У Середино-Будській громаді - 36 прильотів, працювала російська артилерія.

"Щодо втрат і руйнувань інформація уточнюється", - додав Живицький.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують повільний наступ на Донбасі, маючи намір вийти на адмінкордон Донецької області. Увечері Генштаб повідомив про часткові успіхи ворога в Семигір'ї біля Бахмута: противник закріплюється на околицях села.

Разом з тим, за словами експертів Conflict Intelligence Team, у ЗСУ є успіхи на Ізюмському напрямку. Наші військові просунулися в бік півночі на кілька кілометрів.

Туди ж, як пишуть ЗМІ, ворог стягує додаткову техніку. Частину транспортують залізницею з Бєлгородської області. Надалі окупанти можуть використовувати цю техніку для боїв на Ізюмському або Слов'янському напрямках.

На Херсонському напрямку захисники продовжують відрізати логістику російського угруповання, сконцентрованої в області, шляхом ударів по стратегічно важливих мостах. За оновленими даними, ЗСУ "закрили" залізничну лінію по Антонівському мосту.

У зв'язку з чим ворог змушений у швидкому темпі будувати ненадійні понтонні переправи та використовувати поромні шляхи.

У Росії намітилася проблема і з поповненням особового складу. РФ зараз займається активним вербуванням добровольців.

У боях з Росією українські сили ліквідували вже 40 670 окупантів і тисячі одиниць техніки.

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