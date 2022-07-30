Названо втрати РФ в Україні / facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 30 липня українські воїни ліквідували близько 40 670 російських окупантів. Минулої доби ЗСУ "задвохсотили" близько 170 загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ з початку війни склали:

  • особового складу - 40670 (+170) осіб ліквідовано; 
  • танків ‒ 1759 (+10) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од;
  • артилерійських систем – 906 (+6) од;
  • РСЗВ - 258 (+0) од;
  • засоби ППО - 117 (+0) од;
  • літаків – 222 (+0) од;
  • гелікоптерів – 190 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2);
  • крилаті ракети - 174 (+0);
  • кораблі /катери - 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од;
  • спеціальна техніка - 78 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 30 липня 2022 найактивніші бої з російськими окупантами тривають на Сході України. Загарбники намагаються вести штурмові дії з різних напрямків, але без успіху.

Вас також можуть зацікавити новини: