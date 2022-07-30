Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Станом на 30 липня українські воїни ліквідували близько 40 670 російських окупантів. Минулої доби ЗСУ "задвохсотили" близько 170 загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ з початку війни склали:

особового складу - 40670 (+170) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1759 (+10) од;

бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од;

артилерійських систем – 906 (+6) од;

РСЗВ - 258 (+0) од;

засоби ППО - 117 (+0) од;

літаків – 222 (+0) од;

гелікоптерів – 190 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2);

крилаті ракети - 174 (+0);

кораблі /катери - 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од;

спеціальна техніка - 78 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 30 липня 2022 найактивніші бої з російськими окупантами тривають на Сході України. Загарбники намагаються вести штурмові дії з різних напрямків, але без успіху.

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