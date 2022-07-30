Станом на 30 липня українські воїни ліквідували близько 40 670 російських окупантів. Минулої доби ЗСУ "задвохсотили" близько 170 загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ з початку війни склали:
- особового складу - 40670 (+170) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1759 (+10) од;
- бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од;
- артилерійських систем – 906 (+6) од;
- РСЗВ - 258 (+0) од;
- засоби ППО - 117 (+0) од;
- літаків – 222 (+0) од;
- гелікоптерів – 190 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2);
- крилаті ракети - 174 (+0);
- кораблі /катери - 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2889 (+19) од;
- спеціальна техніка - 78 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Читайте також:
Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 30 липня 2022 найактивніші бої з російськими окупантами тривають на Сході України. Загарбники намагаються вести штурмові дії з різних напрямків, але без успіху.