На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли українських військ з усіх наявних вогневих засобів вздовж лінії зіткнення.

Російські окупанти намагаються створити умови для проведення наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках з метою покращення тактичного положення.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На Донецькому напрямку противник зосереджує зусилля на ураженні військових об'єктів та елементів інфраструктури, намагається створити умови для проведення наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках з метою покращення тактичного положення", - мовиться у дописі.

Окупанти здійснюють систематичні обстріли позицій українських військ вздовж лінії зіткнення для сковування дій та запобігання перекиданню резервів на інші напрямки. Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань.

"На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Краматорська, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки та Переїзного. Завдав авіаційного удару поблизу Івано-Дар'ївки", - повідомили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли українських військ з усіх наявних вогневих засобів вздовж лінії зіткнення в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Травневе, Зайцеве та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки та Зайцевого. Вів штурмові дії у напрямках Пилипчатине - Покровське та Доломітне - Травневе, успіху не мав і відійшов.

"Штурмовими діями з трьох напрямків намагався встановити контроль над населеним пунктом Семигір'я, має частковий успіх, закріплюється на околиці населеного пункту", - констатували у Генштабі.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював позиції українських військ з танків, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення та в районах населених пунктів Новобахмутівка, Яснобродівка, Авдіївка, Невельське, Первомайське і Красногорівка; завдав авіаудару біля Авдіївки.

"З метою покращення тактичного положення вів штурмові дії у напрямках Новоселівка Друга - Красногорівка, Спартак - Авдіївка, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку позицій наших військ БпЛА", - мовиться у дописі.

Крім того, на Новопавлівському напрямку відзначено обстріли біля Новосілки, Мар'їнки, Микільського, Вугледара, Пречистівки, Великої Новосілки та авіаудар неподалік Мар'їнки. Ворог вів штурмові дії у напрямку Єгорівка - Павлівка, успіху не мав і відійшов.

На Слов'янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Долини, Краснопілля та Мазанівки; намагався вести штурмові дії біля Бражківки, але успіху не мав і відійшов.

Як писав УНІАН, по всій Росії формуються добровольчі батальйони для відправки на війну в Україну. За оцінками аналітиків, понад 30 тисяч добровольців можуть бути мобілізовані, щоб поповнити ряди російської армії.

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