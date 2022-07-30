Таким способом окупанти намагаються впоратися з наслідками ударів ЗСУ по логістичних шляхах.

Українські захисники відбили маломасштабні наступи російських окупантів на Донеччині. А біля Херсону ворог встановив два понтонних моста і поромну переправу. Таким способом противники намагаються впоратися з наслідками недавніх ударів ЗСУ по шляхах постачання.

Цією інформацією поділилися представники британської розвідки у традиційному ранковому звіті про ситуацію на фронті в Україні.

"У районі Херсона російські війська, швидше за все, встановили два понтонних моста і поромну переправу, щоб компенсувати той факт, що довколишні мости були пошкоджені в результаті недавніх ударів", — повідомили в розвідці.

Звіт також включає інформацію про наступи на лінії фронту з боку Донецька, які ЗСУ успішно відбили. Окремо представники британської служби згадали про тиск на окупаційні адміністрації з боку Москви. Кремль підштовхує колаборантів зміцнити контроль над тимчасово захопленими регіонами і провести так звані "референдуми" в кінці року. Зараз ставленики окупантів, ймовірно, примушують громадян розкривати особисті дані, щоб сформувати списки виборців.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 липня ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в Херсоні. Пізніше колаборанти повідомили, що залізничний міст теж отримав пошкодження. Об'єкти повністю не зруйновані, але пересуватися ними на транспорті неможливо. Проїжджа частина тепер доступна тільки для пішого переходу.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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