Пересування російської техніки по ньому — неможливе.

Збройні сили України "закрили" ще один міст, яким російські війська доставляли техніку під тимчасово окупований Херсон. Йдеться про залізничну переправу.

Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, рухатися цим мостом тепер неможливо. А на знімку зі супутника добре видно дірку в полотні.

"Антонівський залізничний міст у Херсоні також ВСЕ! Пересування російської техніки по ньому — неможливе. Дякуємо нашим ЗСУ!", - написав Хлань.

Цю інформацію підтвердив і речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Зазначимо, наразі для відступу в окупантів залишилася лише дамба Каховської ГЕС.

Удари по мостах у Херсонській області

19 і 27 липня ЗСУ завдали ряд ударів по Антонівському мосту, який з'єднує береги окупованого РФ Херсона. Через завдані руйнування по ньому пересуватися неможливо.

24 липня атаки ЗСУ зазнав і єдиний міст через Інгулець в Херсонській області.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко підтвердив, що ситуація з Антонівським мостом у Херсоні взята під вогневий контроль ЗСУ.

За словами експерта Івана Киричевського, щоб покинути відрізаний берег міста, російським окупантам доведеться залишити тут всю свою важку техніку.

Як зазначали у британській розвідці, ЗСУ створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка з'єднує північний кордон окупованого Росією Херсона. Через Дніпро здійснювалося постачання російської армії на правобережжі Херсонської області.

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