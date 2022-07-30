Відомо, що на Херсонщині війська РФ здійснили обмежений наземний штурм.

Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію з метою поповнити армію новими окупантами. При цьому перевагу віддають мешканцям національних республік.

Про це йдеться у аналітиці Інституту вивчення війни (ISW).

Так, напередодні стало відомо про набір та створення додаткових добровольчих батальйонів у регіонах Росії. Заступник голови обладміністрації Бурятії Петро Мордовський зазначив, що 13 липня республіка санкціонувала одноразову виплату 100 тисяч рублів усім призовникам добровольчого батальйону "Байкал".

"Республіка Бурятія наразі набирає в батальйон чоловіків із середньою освітою. Місцеве видання повідомило, що 11 липня губернатор Новосибірської області Андрій Травніков наказав про формування резервного батальйону для участі в "спецоперації", але не згадав про перекидання в Україну", – пише ISW.

Крім того, за даними ISW, протягом 29 липня російські окупанти зробили спробу обмеженого наземного наступу у Херсонській області. ЗСУ відбили спробу наступу.

Відомо, що під час штурму окупанти застосували гелікоптери, з яких завдали удару по населених пунктах на Херсонщині.

Також російські війська продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру прифронтових міст із території тимчасово окупованої Херсонської області. Зокрема, військові злочинці били по Миколаєву ракетами С-300, а по Дніпропетровщині – із РСЗВ "Град".

Як заявив раніше представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький, Росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання і завершити процес планують до середини серпня. Він зазначив, що країні-агресору не вдалося реалізувати свої плани прихованої мобілізації та створення 16 добровольчих батальйонів. Стрілецькі підрозділи мали розгорнути майже в кожному регіоні РФ. За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів.

Як йдеться у матеріалі Forbes, найближчі тижні можуть стати переломними на фронті, а від того, як розвиватимуться події в липні – серпні, залежатиме майбутнє війни.

ЗСУ ліквідували вже понад 40 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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