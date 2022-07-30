Озброєння розвантажують на російській території, оскільки бояться удару ВСУ.

Росія стягує військову техніку і солдатів до кордону з Україною з боку окупованої частини Харківської області.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Журналісти "Схем" вивчили знімки з супутника Planet Labs.

Зазначається, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її в село Соболівка Бєлгородської області Росії. 28 липня супутник зафіксував там збільшення кількості військової техніки та особового складу російської армії в порівнянні зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня.

Експерти впевнені, що надалі окупанти можуть використовувати цю техніку на Ізюмському та Слов'янському напрямках.

"Це Валуйський район Бєлгородської області - там є і дорога, і залізниця. Розвантажують вагони там, а звідти вони перекидають сили в окуповане місто Ізюм Харківської області. Вони побоюються, що при розвантаженні ешелону з вагонів може бути завдано удару, тому розвантажуються на своїй території. Далі вони пересуваються по дорогах", - пояснив військовий експерт Олег Жданов.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 30 Липня 2022 року найактивніші бої з російськими окупантами тривають на сході України. Загарбники намагаються вести штурмові дії з різних напрямків, але без успіху.

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