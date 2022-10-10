Невідомі атакували посилання, за якими здійснювався перехід користувачів на збори коштів.

Monobank піддається DDoS атакам після оголошення волонтерами масштабних зборів на дрони-камікадзе для ЗСУ у відповідь на масований удар РФ по Україні.

Про це у Telegram заявив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

За його словами, невідомі атакували посилання, за якими здійснювався перехід користувачів на збори коштів.

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"Паразитне навантаження DDoS на monobank сягає 6 мільйонів пакетів на хвилину на вхід + трафік 11 Гбіт на хвилину. Це у 35 разів більше за штатні показники", - прокоментував Гороховський.

Напередодні волонтери Сергій Притула і Сергій Стерненко запустили масштабний збір коштів на дрони-камікадзе для українських бійців.

Сам збір волонтери назвали "помстою" за масований удар Росії по українських містах.

За кілька годин зібрано вже 23,4 мільйона гривень.

Масований удар по Україні

Сьогодні вранці Росія завдала серію ракетних ударів по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській областях.

Тільки в Києві вже відомо про не менше 5 загиблих та десятки поранених.

Окупанти цілилися в об'єкти критичної інфраструктури. У НЕК "Укренерго" попередили громадян про перебої з електроенергією.

Загалом у понеділок вранці ворог випустив по українських областях 83 ракети з районів Каспійського моря та Нижнього Новгорода. 43 ракети збили українські сили ППО.

Окупанти також пустили 17 іранських дронів-камікадзе із Криму та Білорусі. Три БПЛА "приземлили" над Одесою.

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