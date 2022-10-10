Через ракетні атаки росіян по всій території України в містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго" в Facebook.
"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. В містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень.
В компанії закрикають українців залишатись в укриттях.
Ракетний обстріл Києва 10 жовтня 2022 року: що відомо
Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях, зокрема у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших - ворог здійснює масовану атаку на Україну.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є загиблі та поранені.
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