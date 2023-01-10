Останніми днями прибувають чергові партії мобілізованих, яких здебільшого розміщують на Азовському узбережжі.

Російські окупанти перекидають додаткові ресурси до тимчасово окупованої частини Запорізької області, але бояться розміщувати їх у Мелітополі через сили спротиву, які передають інформацію українським спецслужбам.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, ЗСУ дізнаються про все, що роблять окупанти в Мелітополі.

"Слід зазначити, що зараз вони свої ешелони військової техніки доганяють до Сокола-Гірного – це майже межа Херсонської та Запорізької областей, тому що бояться їх доставляти в Мелітополь. Вони розуміють, що про все, що знаходиться в Мелітополі, через наші сили спротиву одразу дізнаються наші спецслужби, наші Збройні сили", - сказав Федоров.

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Він зазначив, що останніми днями приїжджають чергові партії мобілізованих, яких здебільшого розміщують на Азовському узбережжі.

"У Мелітополі вони бояться розміщуватися, тим паче, після тих вибухів, які були у минулі вихідні, коли було повністю знищено склад боєприпасів рашистів на одному з промислових підприємств. Також ми бачимо суттєві втрати рашистів. Наприклад, вчора до моргу Мелітополя привезли цілу фуру вбитих рашистів. Сьогодні морг повністю переповнений і навіть цивільні не мають доступу до нього, якщо хтось помер", - розповів міський голова Мелітополя.

За його словами, в селищі Велика Білозерка окупанти повністю переробили під морг одну зі шкіл і там на території агрофірми влаштовують братські могили.

Війна в Україні - ситуація в Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, з початку січня росіяни розпочали нову хвилю терору проти цивільного населення у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Загалом, зазначив міський голова, росіяни перетворили окуповані території України на в'язницю, а окремі населені пункти – на тюремні камери. Російські війська не дають людям виїхати з захоплених територій.

За інформацією Центру національного спротиву в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, окупаційна адміністрація з метою виявлення учасників українського підпілля закликала жителів повідомляти "про підозрілих людей" у чат-боті у Telegram.

Окрім цього, управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що вночі 8 січня у Мелітополі було знищено базу окупантів та техніку противника. За словами місцевих, боєприпаси детонували понад годину. А Іван Федоров зазначив, що до мелітопольського моргу привезли повну фуру з тілами ліквідованих російських військових. Міські лікарні переповнені пораненими окупантами, яких завезли з Василівки та інших населених пунктів, розташованих на північ від Мелітополя.

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