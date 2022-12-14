Один мікрорайон міста залишився без теплопостачання, і йому загрожує блекаут.

У Херсоні через обстріли російських окупантів тимчасово припинено теплопостачання мікрорайону Корабел.

Рішення про тимчасове припинення теплопостачання мікрорайону було ухвалене комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Херсонської міської військової адміністрації, про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Через російські обстріли пошкоджено насосну та електротрансформаторну станції, від яких забезпечується водопостачання котельні, що забезпечує теплом мікрорайон. Через високу небезпеку ремонтні бригади не можуть оперативно ліквідувати поломки тепломережі. Тому забезпечити стале теплопостачання нині неможливо", - пояснив Янушевич.

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Він додав, що воду з системи зіллють. Це необхідно, щоб вберегти тепломережу від пошкоджень. За словами голови ОВА, якщо цього не зробити, відновити її буде дуже складно.

Янушевич наголосив, що також є висока ймовірність, що мікрорайон Корабел може залишитися без електропостачання через постійні російські обстріли.

"У зв'язку зі складною ситуацією, що склалася у мікрорайоні Корабел, наполегливо закликаємо херсонців евакуюватися до більш безпечних регіонів", - підкреслив голова ОВА.

Ситуація в Херсоні зараз - що треба знати

9 листопада стало відомо, що російські окупанти через проблеми з постачанням планують відступити з правобережжя Херсонської області на лівобережжя. 11 числа в Херсон зайшли захисники України.

Супротивник активно обстрілює звільнену територію, є багато руйнувань, жертв і постраждалих.

Зокрема, 12 грудня загарбники здійснили масований обстріл Херсона, повідомлялося про двох жертв та п'ятьох постраждалих.

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