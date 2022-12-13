10-11 грудня було помічене відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка.

На Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

"На Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти, заселяються у залишені та примусово "звільнені" місцевими мешканцями помешкання", - розповіли у Генштабі.

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Крім того, 10-11 грудня було помічене відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області.

Звільнення Херсона

11 листопада ЗСУ зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни РФ проти України. У звільнених населених пунктах області одразу розпочалися стабілізаційні заходи.

21 листопада у Офісі генпрокурора повідомили, що у Херсоні правоохоронці виявили приміщення, де під час окупації росіян утримували людей і жорстоко їх катували.

Наразі на частині тимчасово окупованої Херсонської області росіяни посилили фільтраційні заходи. Загарбники перевіряють транспорт, документи і телефони у всіх громадян на в'їзді в Генічеськ.

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