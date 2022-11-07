В ГУР припускають високу вірогідність здійснення найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони.

Російські окупанти з Херсонщини, окрім побутової техніки, масово вивозять пластикові склопакети для вікон.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, протягом трьох діб через Каховську ГЕС ідуть змішані колони ворожої військової техніки з боку смт Козацьке в напрямку села Цукури (з правого на лівий берег Дніпра): "Більшість автівок - це тентовані вантажні та цивільні автомобілі, запаковані награбованим майном. Окрім побутової техніки, окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон".

Також зазначається, що відбувається масове мародерство в населених пунктах правобережжя, зокрема, в Бериславському районі окупанти методично грабують приватні оселі, магазини та склади. Повністю розграбовано майно Бериславської підстанції районної електромережі (машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали).

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В смт Любимівка російські загарбники вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки, а також повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки.

"Вздовж гирла Дніпра проводиться рекогностування місцевості. З місцевих рад населених пунктів, розташованих по лінії Дніпра, вивезено всю документацію. В самих приміщеннях облаштовано комендатури окупантів. В селах Ольгівка та Токарівка окупантами підірвано вишки мобільного зв’язку українських операторів", - розповіли в розвідці.

За даними ГУР, окупанти розсилають СМС-повідомлення жителям тимчасово окупованих районів Херсонської області, які користуються послугами мобільного зв’язку російських операторів. В них повідомляється про начебто намір командування ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. "Відтак, міститься заклик евакуюватись на лівий берег. Також людей попереджають про запровадження комендантської години протягом доби", - сказано в повідомленні.

В розвідці припускають, що є висока вірогідність здійснення найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони. Також очікується продовження терміну дії комендантської години для прихованого заведення нових сил противника на правий берег.

Злочини росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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