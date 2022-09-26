На сьогоднішній день відповідні процесуальні дії певною мірою обмежені спроможностями бюро судмедекспертиз і моргами.

Найближчими днями розпочнеться ексгумація тіл з нових виявлених місць масових поховань в Ізюмі.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання про те, чи почалася вже ексгумація тіл з нових виявлених місць масових поховань.

"На сьогоднішній день ми певною мірою обмежені спроможностями наших бюро судмедекспертиз і моргами. Але ближчими днями ми розпочнемо, в тому числі і відповідні процесуальні дії, на інших виявлених стихійних цвинтарях",- акцентував Єнін.

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Він також зауважив про допомогу правоохоронним органам з боку міжнародних партнерів.

"На сьогоднішній день ми говоримо про допомогу правоохоронним органам України з боку наших західних партнерів, зокрема, з точки зору надання нам чи то криміналістичних лабораторій, чи то реагентів",- сказав Єнін

Він нагадав, що наприкінці минулого тижня місто Ізюм відвідали представники іноземних дипломатичних місій "які донесуть правду до своїх урядів про розмах стихійних поховань на звільненій території",- підкреслив Єнін.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня ЗСУ здійснили успішний контрнаступ у Харківській області, звільнивши майже всі окуповані території області.

10 вересня ЗСУ звільнили від окупантів Ізюм. Самопроголошений "мер" Ізюма втік з міста ще до початку взяття його силами ЗСУ.

Під час тимчасової окупації у місті діяла тотальна система залякування та терору місцевого населення. Там було виявлено 7 кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

Втрата окупантами контролю над Ізюмом вважається найбільшою поразкою РФ після того, як навесні від загарбників було звільнено Київську область

23 вересня в Офісі генерального прокурора України заявили про завершення ексгумації тіл на місці масового поховання в Ізюмі Харківської області - піднято із землі 447 тіл. Зокрема, 425 цивільних осіб, серед яких 5 дітей, та 22 військовослужбовці ЗСУ.

23 вересня президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що світ матиме повну інформацію щодо кожного злочину Росії на тимчасово окупованих територіях України. За словами президента, в Ізюмі представники майже 20 дипломатичних місій на власні очі побачили, що залишили по собі російські окупанти. "Дуже важливий захід відбувся сьогодні в Ізюмі на Харківщині. Представники майже 20 дипломатичних місій – держав Балтії та сходу Європи, Німеччини, Франції, Іспанії, Словенії, Хорватії, Данії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, посол ЄС – на власні очі побачили, що залишили по собі російські окупанти. Розбиті будинки, катівні, масове поховання", - сказав глава держави

25 вересня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS розповів, що в деокупованому Ізюмі знайшли ще два масові поховання.

"Сьогодні я отримав додаткову інформацію. Знайшли ще дві братські могили, великі могили з сотнями людей. Йдеться про маленьке містечко Ізюм, ви ж знаєте? У маленькому містечку ще дві братські могили. Ось що відбувається", - сказав він.

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