Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вперше оприлюднив відео, на якому показана фільтрація жителів міста на самому початку окупації.
Унікальні кадри він опублікував у Telegram.
На відео показаний принизливий огляд тіла з роздяганням. Російські окупанти шукали у городян татуювання, "схожі на азовські", і перевіряли мобільні телефони. Автор відеозапису "заблюрив" обличчя військового, який проводив огляд.
"Як проходила фільтрація та перевірки людей в Маріуполі - найчастіше запитання, що ми чуємо від міжнародних журналістів. Вперше оприлюднюємо кадри, як це відбувалось на початку окупації прямо в місті Маріуполь. Приниження, знущання та страх окупантів", - написав Андрющенко.
Як раніше повідомляв УНІАН, в Україну вдалося повернути понад 16 тисяч осіб, які вирвалися з російських "фільтраційних таборів".