Вперше публікуються кадри того, як перевіряли жителів Маріуполя на початку окупації.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вперше оприлюднив відео, на якому показана фільтрація жителів міста на самому початку окупації.

Унікальні кадри він опублікував у Telegram.

На відео показаний принизливий огляд тіла з роздяганням. Російські окупанти шукали у городян татуювання, "схожі на азовські", і перевіряли мобільні телефони. Автор відеозапису "заблюрив" обличчя військового, який проводив огляд.

"Як проходила фільтрація та перевірки людей в Маріуполі - найчастіше запитання, що ми чуємо від міжнародних журналістів. Вперше оприлюднюємо кадри, як це відбувалось на початку окупації прямо в місті Маріуполь. Приниження, знущання та страх окупантів", - написав Андрющенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україну вдалося повернути понад 16 тисяч осіб, які вирвалися з російських "фільтраційних таборів".

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