Вчора на Донеччині отримали поранення чотири дитини.

В Україні зросла кількість дітей, які отримали поранення внаслідок ворожих дій російських військових.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"Більше ніж 1019 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 18 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 353. Зросла кількість поранених - понад 666", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 373, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Так, 17 липня внаслідок обстрілу ворогом с. Новий Донбас Покровського району Донецької області поранено 16-річного хлопчика. Цього ж дня внаслідок обстрілу м. Бахмут Донецької області поранення отримали троє дітей 2, 3 та 9 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2138 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

Нагадаємо, окупанти рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, і Кремль навіть не оголосив війну нашій владі. Вороги обстрілювали не лише військові об'єкти, а й цивільні. Жертвами атак супротивників лише в одному Маріуполі Донецької області стали понад 20 тисяч осіб.

Українські воїни давали окупантам гідну відсіч. У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 18 липня в нашій державі ліквідували 38 450 загарбників.

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