При цьому в командуванні Повітряних сил попередили, що загроза масованого ракетного обстрілу України не минула.

Росіяни розосередили літаки з аеродрому "Енгельс" після вчорашніх вибухів. Тож активність ворожої авіації під вечір була суттєво зменшена.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. Він додав, що на тому аеродромі все ж лишається певна кількість літаків.

"Після вчорашніх подій бачимо, що літаки там розосереджено, саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром "Енгельс". Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати… Після цих подій під вечір активність ворожої авіації суттєво було зменшено", - сказав Ігнат.

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При цьому він наголосив, що загроза масованого ракетного обстрілу не минула, і, можливо, росіяни лише внесли певні корективи у свої плани.

"Президент і вище військове керівництво наголошують на тому, що загроза не минула, окупанти не полишили підступних своїх намірів, можливо, під новорічні свята чи на якісь інші дати, щоб все ж таки бити по нашій інфраструктурі. Тому ми повинні готуватися постійно, дотримуватися рекомендацій влади", - зазначив речник.

Що стосується атак іранськими дронами, то, за словами Ігната, до другої партії входять 250 безпілотників, 70 з яких вже збито силами протиповітряної оборони.

"Була оприлюднена цифра, що друга партія це близько 250, уже до 70 цих БПЛА ударного типу - Shahed-131 та Shahed-136… знищено ППО. Можна далі відмінусовувати, рахувати, але росіяни будуть робити все для того, щоб схиляти Іран до подальшої співпраці", - зазначив Ігнат.

Вибухи на російських авіабазах

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Росії пролунали вибухи на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області та на авіабазі "Дягілево" біля Рязані. Троє людей загинули внаслідок вибуху бензовоза, два бомбардувальники Ту-95 були пошкоджені.

У ніч на понеділок, 26 грудня, на аеродромі в Енгельсі знов пролунали вибухи. Міноборони Росії підтвердило вибух, заявивши, що він стався через падіння уламків збитого "українського безпілотника".

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що останні вибухи в Енгельсі завадили планам Росії завдати масованого ракетного удару по Україні 26 грудня.

А напередодні, 25 грудня, кілька вибухів чули у російському Курську в районі аеродрому. Камери зафіксували вибух на відео близько 4 години ранку. У коментарях місцеві заявили, що у місті вночі було "тривожно".

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