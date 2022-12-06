Західні чиновники вважають, що атаки на російські авіабази матимуть негативний психологічний вплив на росіян.

Вибухи на військових аеродромах в глибині Росії здійснять сильний психологічний удар і змусять Кремль добре подумати, як забезпечити безпеку своїх дальніх бомбардувальників.

Ці удари всередині Росії стали найсильнішими з моменту її вторгнення в Україну 24 лютого, пише Reuters із посиланням на високопоставлених західних чиновників, які говорили на умовах анонімності.

"Якщо це були вони (українці)... Це дійсно показує, що вони можуть діяти в Росії на свій розсуд, і це буде глибоко турбувати росіян. Психологічно, я думаю, це завдасть удару", - сказав один чиновник.

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Чиновники впевнені, що саме на базі Енгельс Росія зберігала свої стратегічні бомбардувальники дальньої дії, але тепер їй доведеться подумати про їхнє переміщення.

"Це може призвести до того, що ці бомбардувальники будуть розосереджені по різних місцях. Це, безумовно, робить росіян менш впевненими в тому, що де-небудь безпечно", - сказав чиновник.

Військові аналітики розглядають удари безпілотників по Росії як відповідь на її атаки проти критично важливої інфраструктури України.

Західні офіційні особи також заявили, що заяви України про 85%-й успіх у збитті російських ракет заслуговують довіри, і що в Москви закінчилися іранські безпілотники, що використовувалися для наведення на ключові об'єкти енергетичної інфраструктури, хоча очікувалося поповнення запасів.

"Очевидно, що ми спостерігаємо більш тісне партнерство між Росією та Іраном в області поставок передових систем озброєнь. Це те, що нас турбує і за чим ми дуже уважно стежимо", - сказав один із чиновників.

Вибухи на військових аеродромах в Росії

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня стало відомо про вибухах на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області Росії і на авіабазі Дягілево біля Рязані. В результаті атаки були пошкоджені літаки Ту-95, які раніше брали участь в масованих ракетних ударах по Україні. У Дягілєво також вибухнув бензовоз під час заправки літака: загинули три людини, ще 6 отримали поранення.

Пізніше Міністерство оборони Росії визнало вибухи на цих військових аеродромах. Там заявили, що удар було завдано "безпілотними літальними апаратами радянського виробництва", які нібито запустила Україна.

У британській розвідці вважають, що після цього Росія, напевно, перемістить стратегічні бомбардувальники для розосередження на різних авіабазах.

У ніч на 6 грудня невідомий безпілотник атакував і аеродром в Курську. Відомо, що в районі військового аеродрому після гучних вибухів сталася масштабна пожежа. Над населеним пунктом піднявся стовп густого темного диму протяжністю в кілька сотень метрів.

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