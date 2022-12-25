За свідченнями очевидців, вибухи пролунали в районі місцевого аеродрому.

В ніч на 25 грудня у російському Курську в районі аеродрому сталася "бавовна". Очевидці заявляють про кілька вибухів.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, камери відеонагляду зафіксували спалахи поблизу аеродрому та гучні звуки вибухів.

Камери зафіксували вибух на відео близько 4 години ранку. У коментарях місцеві заявили, що у місті вночі було "тривожно". Втім, деякі жителі Курська почали переконувати, що це звуки грози, а інші запевняли, що "працює ППО".

Відео дня

Нагадаємо що на східній околиці Курська розташовано аеродром "Халіно". З початку повномасштабної війни росіяни закрили його для цивільних польотів. На аеродромі базують російські винищувачі, які бомблять Україну.

"Бавовна" на російських авіабазах

Впродовж останніх кількох тижнів у Росії дивовижним чином невідомі дрони падають на авіабази окупантів. Таких атак було кілька.

В ніч на 5 грудня "бавовна" сталася під Рязанню та в Енгельсі. За словами росіян, аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони.

У ЗСУ вже заявили, що ще "нічого не починали". Водночас представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи вибухи на російському військовому аеродромі Енгельс, наголосив, що за те, що відбувається на території Росії, відповідальність несе уряд країни-агресорки.

6 грудня парад "бавовни" продовжився - невідомий безпілотник атакував аеродром в Курську. Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, внаслідок атаки дрона загорівся нафтонакопичувач. Пожежу ліквідовують.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни припускають, що серію вибухів на стратегічних російських авіабазах в Енгельсі та під Рязанню влаштували українські сили.

Вас також можуть зацікавити новини: