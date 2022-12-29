Є одна поранена людина внаслідок обстрілу росіян.

Окупанти завдали чотирьох ракетних ударів по Костянтинівці на Донеччині, дві з ракет влучили у центр для переселенців, повідомив у Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Чотири ракетні удари по Костянтинівці завдали сьогодні росіяни. Дві ракети влучили в інтернат, де зараз розташований центр розміщення переселенців — саме там є один поранений. На момент удару там перебували 42 людини", – зазначив він.

За інформацією Кириленка, дві інші ракети влучили поблизу колишнього кінотеатру та у двір гуртожитку — в будівлях пошкоджені вікна, але ніхто не постраждав.

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"Не минає ані дня, щоб росіяни не скоїли воєнного злочину на Донеччині. Кожен їхній удар ретельно документуємо. За все будуть відповідати", - наголосив голова ОВА.

Масований удар по Україні 29 грудня

Вранці 29 грудня російські війська здійснили новий масований обстріл України.

Сили ППО знищили 54 із понад 69 ракет. Під час повітряної атаки росіяни застосували по Україні різні типи ракет, у тому числі протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Ворог завдав нових ударів по деяких об’єктах генерації та електромережі. Зокрема, 40% киян залишилися без світла.

Водночас ввечері прогриміли нові вибухи у Харкові.

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