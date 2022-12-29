Щодо руйнувань та постраждалих у Харкові інформація уточнюється.

У четвер, 29 грудня, Росія вдруге за день атакує Харків. У місті була оголошена повітряна тривога, після чого пролунали вибухи.

Інформацію про те, що місто під прицілом росіян, підтвердив мер Ігор Терехов. За його словами, тепер окупанти б'ю по інфраструктурі в Індустріальному районі.

"Знову б'ють по Харкову. Тепер під ударом інфраструктура в Індустріальному районі. Щодо руйнувань та постраждалих інформація уточнюється", - йдеться у його повідомленні.

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Оновлено 15:15. Як повідомив голова Харківської ОВА Синєгубов, в області зафіксовано прильоти ворожих ракет. Усі були орієнтовані на об'єкти критичної інфраструктури.

"За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік, ще двоє отримали поранення", - написав він.

Росія атакувала Харків вранці 29 грудня 2022

У четвер, 29 грудня, Росія з самого ранку атакувала Харків. У місті було чути серію вибухів. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харків та Харківська область під ударами ворожих ракет. Було зафіксовано прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах.

"Під прицілом - критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", - писав голова Харківської ОВА.

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