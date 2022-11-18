Таким чином, кількість загиблих зросла до 9.

Під завалами будинку у Вільнянську Запорізької області виявили тіла ще двох загиблих.

Як повідомляє Офіс президента, наразі на місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

"Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих. Таким чином, вже виявлено 9 загиблих від ракет російських терористів, які вчора обстріляли житлові будинки", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Атака по Запоріжжю 17 листопада

Вночі 17 листопада росіяни в черговий раз завдали ракетного удару по одному з населених пунктів у Вільнянському районі Запорізької області.

Внаслідок влучання трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема, зруйновано двоповерховий житловий будинок.

Голова Запорізької обласної Військової адміністрації Олександр Старух попереджав, що в будинку проживали чотири сім'ї, люди опинилися під завалами.

Увечері в четвер президент України Володимир Зеленський прокоментував атаки росіян по Дніпру і Вільнянську, де на той момент було відомо про сімох загиблих. Він звернувся до партнерів України і вкотре закликав закрити небо над країною.

"Знову і знову повторюємо партнерам, що тільки повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії і буде точно спонукати Росію до справжнього припинення війни", - сказав глава держави.

Як повідомляли в Офісі генпрокурора, серед загиблих у Вільнянську було двоє дітей 11 і 17 років.

Вас також можуть зацікавити новини: