Під завалами будинку у Вільнянську Запорізької області виявили тіла ще двох загиблих.
Як повідомляє Офіс президента, наразі на місці тривають аварійно-рятувальні роботи.
"Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих. Таким чином, вже виявлено 9 загиблих від ракет російських терористів, які вчора обстріляли житлові будинки", – йдеться у повідомленні.
Атака по Запоріжжю 17 листопада
Вночі 17 листопада росіяни в черговий раз завдали ракетного удару по одному з населених пунктів у Вільнянському районі Запорізької області.
Внаслідок влучання трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема, зруйновано двоповерховий житловий будинок.
Голова Запорізької обласної Військової адміністрації Олександр Старух попереджав, що в будинку проживали чотири сім'ї, люди опинилися під завалами.
Увечері в четвер президент України Володимир Зеленський прокоментував атаки росіян по Дніпру і Вільнянську, де на той момент було відомо про сімох загиблих. Він звернувся до партнерів України і вкотре закликав закрити небо над країною.
"Знову і знову повторюємо партнерам, що тільки повний захист українського неба вбереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії і буде точно спонукати Росію до справжнього припинення війни", - сказав глава держави.
Як повідомляли в Офісі генпрокурора, серед загиблих у Вільнянську було двоє дітей 11 і 17 років.