В окупантів нема сил для наступальних операцій.

Російська армія втратила половину своєї боєздатності в Україні. Окупанти більше не можуть проводити наступальних операцій.

Про це заявив командувач Збройних Сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін, передає Financial Times.

"Росія зараз настільки слабка, що вона не має сил для (власного - УНІАН) контрнаступу...Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Минулого року вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків і у кращому разі може виробляти 200 танків на рік", – зазначив Радакін.

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Адмірал не погоджується, що контрнаступ України просувається повільно. На його переконання, Україна працює над виснаженням ворога.

"Питання у тому, як взяти лінію фронту завдовжки понад тисячу кілометрів і перетворити її на більшу проблему для Росії, ніж для України? Ось чому ви бачите, як Україна намагається діяти на різних напрямках і робить обманні маневри", – сказав Радакін.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини з фронту

Інститут вивчення війни повідомляв, що під час контрнаступу ЗСУ зосереджуються на створенні асиметричного вектора виснаження, який зберігає життя військових за рахунок повільніших темпів звільнення територій, водночас поступово виснажуються жива сила й техніка РФ.

Внаслідок наступальних дій Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Воїни закріпляються на досягнутих рубежах.

Попри розмови про "повільність контрнаступу", аналітики стверджують, що темпи, якими зараз йде контрнаступ України, не вказують на тупиковість ситуації.

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