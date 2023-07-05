У низці населених пунктів в районі Кремінної та Сватового окупанти вели безуспішні наступальні операції.

Російські окупанти провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та південніше Кремінної.

Про це йдеться у свіжому звіті інституту з вивчення війни (ISW). Як зазначили аналітики, на кадрах з геолокацією видно, що російські війська обмежено просувалися на схід від Невського в 18 км на північний захід від Кремінної. При цьому, в ряді населених пунктів в районі Кремінної та Сватового окупанти вели безуспішні наступальні операції.

В Інституті зазначили, що на кадрах імовірно видно, як 123-тя мотострілецька бригада (2-й армійський корпус "ЛНР") діє поблизу Спірного, що за 25 км на південь від Кремінної.

Відео дня

При цьому, як йдеться у звіті, ЗСУ завдали наземних ударів уздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна.

Ситуація в Кремінній

У Луганській області в цілому і в районі Кремінної зокрема ведуться безперервні бої. Там українським військовим протистоять кадировські загони, бойовики "Л/ДНР", регулярна російська армія.

Офіційний представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий повідомляв, що на цій ділянці у окупантів є близько 180 тис. військових, з яких 120 тис. діють на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

Час від часу окупанти повідомляють про прильоти від ЗСУ глибоко в тил. Часто там трапляється "бавовна" на нафтобазах і БК.

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