Російська зброя на ЗАЕС і подвійна гра МАГАТЕ

Україна готується до можливої аварії на ЗАЕС, яку у будь-який момент можуть влаштувати російські окупанти. Але розміщення на атомній електростанції зброї та вибухівки не бачать в МАГАТЕ. УНІАН розбирався, що заважає міжнародним експертам.

"ЗАЕС", "радіаційна небезпека", "калію йодид", "басейн-охолоджувач", "холодний зупин реактора" - слова і словосполучення, які в останні дні захопили український інформаційний простір. У ніч на 5 липня, певно, українці взагалі не спали, очікуючи не лише на російські ракети й "шахеди", а й на провокацію на Запорізькій АЕС.

У злодія шапка горить

Напередодні російські пропагандисти розповсюдили інформацію з посиланням на "Росенергоатом", що саме у цей день "атакувати ЗАЕС" збирається Україна. Але якщо раніше "ставка" робилась на "атаку дронами", то цього разу фантазії росіян сягнули вершин хворої уяви. Радник гендиректора концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа заявив, що удар по ЗАЕС Україна може здійснити "ракетою "Точка-У" з боєголовкою, начиненою ядерними відходами". При цьому, за його словами, ці радіоактивні відходи начебто були вивезені з Південноукраїнської АЕС на Миколаївщині.

У Міністерстві оборони України ядерний шантаж з боку Росії, який не припиняється з 2022 року, пояснили тим, що Кремлю вкрай важливо переломити хід війни на свою користь.

"Залякування терористичними діями, а також їх безпосереднє вчинення – для РФ це інструмент досягнення воєнних цілей", - зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр і додала, що Росія здатна на будь-які вчинки, які потім спробує видати за чужі.

Таку саму гіпотезу озвучили аналітики Інституту вивчення війни (ISW): мовляв, Росія, ймовірно, зосереджена на тому, щоб звинуватити Україну в безвідповідальних діях навколо ЗАЕС, включаючи створення умов для можливої атаки під фальшивим прапором.

Тим більше, Росія так вже діяла. Торік на початку серпня російські окупанти обстріляли АЕС та місто Енергодар, "прильоти" були і біля промислового майданчика станції, і безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива. Російська сторона одразу звинуватила в обстрілах українських військових та навіть запросила з цього приводу скликання Ради безпеки ООН. До речі, тоді вищезгаданий радник гендиректора концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа супроводжував місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на ЗАЕС і розповідав, як перед ударом по станції ракета здійснила поворот на 180 градусів, через що може здаватись, що її випустили з окупованої Росією території…

Цього разу теж не обійшлось без відповідного засідання Радбезу ООН, ініційованого Росією 29 червня. На ньому постпред РФ Василь Небензя вчергове брехав про "наміри київського режиму" підірвати ЗАЕС. Звісно, не надаючи ніяких доказів.

Ретельна підготовка до здійснення провокації

Натомість опосередковано про те, що провокації на ЗАЕС готує саме Росія, свідчить декілька подій.

По-перше, ще у травні захоплену росіянами атомну електростанцію відвідала "делегація" під керівництвом голови Федерального медико-біологічного агентства РФ Вероніка Скворцова, а після офіціозу, за даними російських медіа, "місія забезпечення аварійної готовності розпочала в Енергодарі цілодобове чергування". Як розповіла УНІАН експерт з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна, це агентство - колишнє Управління №3, яке за радянських часів займалося темою застосування зброї масового ураження.

По-друге, і у травні, і в червні, і в липні російські окупанти в окремі дні до мінімуму скорочували кількість персоналу станції. В такі моменти, як повідомляли місцеві телеграм-канали й підтверджували самі працівники ЗАЕС, на території станції проводились якісь "роботи", заїжджали й виїжджали якісь вантажівки, щось привозили й розвантажували... Водночас за даними української розвідки, перед 5 липня окупанти показово залишали територію ЗАЕС, зокрема, одними з перших поїхали троє співробітників "Росатому", які керували на станції діями загарбників.

По-третє, за даними Державної інспекції з ядерного регулювання України, в травні стало відомо, що російські окупанти розмістили вибухівку в машинних залах 1-го та 2-го енергоблоків ЗАЕС. Не кажучи вже про зберігання техніки та зброї в інших виробничих приміщеннях АЕС – раніше Міноборони Великої Британії повідомляло, що російські війська створили бойові позиції з мішків з піском на дахах кількох з шести реакторних будівель атомної станції.

Врешті, 4 липня ЗСУ офіційно повідомили про появу на крівлі 3-го та 4-го енергоблоків ЗАЕС підозрілих пристроїв, схожих на вибухові. За даними російської служби "Радіо Свобода", поява невідомих об’єктів на даху 4-го енергоблока зафіксована і на супутникових фото Planet Labs, датованих 5 липня: "Роздільна здатність знімка не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху. З упевненістю можна говорити лише про те, що об'єктів немає на жодному іншому супутниковому знімку 4-го енергоблока за останні півтора року".

"Незрячі" експерти МАГАТЕ

Попри те, що експерти МАГАТЕ постійно перебувають на Запорізькій атомній електростанції й потерпають від дій російських окупантів (зокрема, коли останні обстрілами зривають ротацію міжнародних спостерігачів), позиція МАГАТЕ зводиться лише до констатації: на ЗАЕС вкрай нестабільна ситуація.

В останньому прес-релізі МАГАТЕ генеральний директор організації Рафаель Гроссі повідомив, що експерти агентства в останні дні і тижні проінспектували окремі частини АЕС, у тому числі, деякі ділянки периметра великого ставка-охолоджувача, і здійснювали піший огляд території АЕС.

"Під час цих заходів жодних візуальних ознак мінування або наявності вибухових речовин вони не виявили", - йдеться в повідомленні.

Втім, експерти МАГАТЕ звернулись із запитом для отримання додаткового доступу на АЕС, "бо це необхідно, аби підтвердити відсутність мін або вибухівки на території".

"Їхні незалежні та об'єктивні звіти допомогли б прояснити поточну ситуацію на майданчику, що має вирішальне значення в такий час, коли лунають непідтверджені звинувачення і зустрічні звинувачення", - сказав генеральний директор МАГАТЕ.

За його словами, важливе значення має отримання доступу до дахів 3-го і 4-го реакторів, а також до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження станції. Якщо спростити, МАГАТЕ розписались у власному безсиллі: адже без дозволу окупантів вони на ЗАЕС не можуть ступити й кроку.

Втім, навіть якби могли, то, за словами Ольги Кошарної, в тому складі, в якому на ЗАЕС працюють спеціалісти МАГАТЕ, вони, скоріше за все, залишились би "незрячими".

"Важливим моментом є те, що експерти МАГАТЕ – експерти у сфері ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок та окремі з них - інспектори з гарантій нерозповсюдження ядерної зброї (облік та контроль ядерних матеріалів). У складі місії МАГАТЕ немає військових експертів ООН (на чому Україна неодноразово наполягала). Тобто вони не мають міношукачів, щоб розпізнати міни, не балістики, щоб визначати, хто та звідкіля веде обстріли, не розрізнять види зброї і так далі. Такий мандат і право фіксувати мають тільки військові експерти ООН", - зазначає експертка.

Крім того, вона звертає увагу, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час свого останнього візиту на ЗАЕС наприкінці червня жодного разу не звернув увагу на необхідність виконання законної вимоги Держатомрегулювання – національного органу регулювання ядерної безпеки - щодо зупинки 5-го енергоблока в стан "холодного" зупину. Станом на сьогодні російське "керівництво" ігнорує цю вимогу вже 29 днів.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що, попри те, що Україна запропонувала МАГАТЕ допомогти перевести 5-й енергоблок ЗАЕС в стан "холодного" зупину, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі навряд чи зможе вплинути на це.

"Гендиректор МАГАТЕ досі мовчить про те, що рішення, які приймались організацією щодо ситуації на ЗАЕС, на жаль, не виконувались. Він не займає тверду позицію – відвідує Росію, зустрічається там з керівниками енергетичного блоку РФ, з керівниками "Росатома". Він веде подвійну гру, яка йде не на користь безпеці ЗАЕС", - вважає експерт.

Крім того, на жаль, в МАГАТЕ продовжують працювати понад сотня громадян РФ, і Гроссі теж може бути інтегрований з інтересами "Росатома".

Тетяна Урбанська