Представники МАГАТЕ "не побачили" жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.

На тлі ядерних погроз з боку Росії та критичної ситуації на ЗАЕС, фахівці міжнародного агентства з атомної енергії ООН МАГАТЕ заявили про те, що не мають доказів замінування станції.

Як зазначається в матеріалі South China Morning Post, інспектори МАГАТЕ повідомили, що вони "не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції, які могли б поставити під загрозу безпеку реактора".

Представник МАГАТЕ повідомив, що спостерігачі МАГАТЕ на об'єкті продовжують "стежити за ситуацією".

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Загроза вибуху на ЗАЕС

У березні 2022 року окупанти захопили ЗАЕС. Відразу ж з'явилася інформація про замінування станції.

У червні 2023 року росіяни додатково замінували ЗАЕС.

З початком контрнаступу ЗСУ ситуація з безпекою на АЕС різко загострилася. Українська влада припускає, що ЗС РФ здатна спричинити ядерну катастрофу. За словами глави ГУР Кирила Буданова, це може статися в разі неминучої деокупації Запорізької області.

4 липня 2023 року МАГАТЕ підтвердило втрату зв'язку Запорізької АЕС з основною зовнішньою лінією електроживлення. АЕС відчуває серйозні проблеми з електропостачанням за межами майданчика, що посилює ризики ядерної безпеки.

5 червня 2023 року президент України Володимир Зеленський зробив офіційну заяву щодо ситуації на ЗАЕС. Глава держави повідомив, що, за даними української розвідки, на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку.

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