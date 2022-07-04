Росіяни погрожують забарити батьківські права в українців, чиї діти не ходитимуть до школи, яку намагаються організувати загарбники.

У Мелітополі, який тимчасово захоплений, російські загарбники погрожують відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Останні два тижні рашисти чітко декларують свої наміри, що ті батьки, які не віддають своїх дітей до школи, яку намагаються організувати рашисти, то у них будуть забирати батьківські права", - розказав Федоров.

"Це звучить досить смішно. Я не уявляю, як це буде відбуватись у реальному житті. Але такі погрози сьогодні є" , - додав він.

Нагадаємо, тимчасово окупований Мелітополь вже незабаром може залишитися без газу. Окупанти пошкодили магістральний газопровід.

Вас також можуть зацікавити новини: