Разом з окупантами встигли втекти деякі колаборанти.

У Харківській області відкрито 12 справ щодо вчителів, які пішли на співпрацю з російськими загарбниками.

Про це повідомив керівник слідчого управління Нацполіції в області Сергій Болвінов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, росіяни та колаборанти забороняли українську, знищували та спалювали українські підручники в школах та руйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.

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"Усього на даний момент відкрито 12 справ. Про одну з них я вже писав - у Бабенково місцева мешканка погодилась стати директором школи, впроваджувала російські стандарти, а також відправила двох українських вчителів до Курську для отримання методик, за якими вони планували навчати дітей", - написав Болвінов.

Випадки освітнього колаборанства зафіксували у наступних містах та селах: Ізюм, Куп’янськ, Балаклія, Борова, Вовчанськ, Хотімля, Яковенково, Грушівка, Бабенково, Великий Бурлук, Малий Бурлук.

Відзначається, що деякі з цих колаборантів встигли втекти з області, разом з окупантами, але деякі залишились - і вже отримують підозри.

Колаборанти на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні сили України розпочали контрнаступ в Харківській області.

14 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся область звільнена від окупантів.

У Службі безпеки повідомляли, що після деокупації області затримали 16 колаборантів та знайшли списки усіх "посадовців" окупаційних адміністрацій.

Раніше у СБУ поясняли, за яких саме обставин вчителів і медиків каратимуть за колабораційну діяльність.

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