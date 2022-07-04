Звільнені з неволі захисники Маріуполя розповіли про психологічний тиск, окупанти морили їх голодом.

Захисники "Азовсталі", яких вдалося визволити з російського полону, пережили приниження та опинилися на межі дистрофії. 95 оборонців, які вже перебувають в Україні, знаходяться під посиленим наглядом лікарів.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

Колишні полонені мають тяжкі поранення, деякі "азовці" втратили кінцівки. Захисники "Азовсталі" лікуються та сподіваються якомога швидше повернутися на фронт. Вони пережили сильний стрес, мають серйозні поранення, але не зламалися. "Азовці" стримували ворога усіма силами, вони вийшли з заводу вже тоді, коли опинилися в повній ізоляції.

У полоні військові перебували під психологічним тиском. Окупанти змушували "азовців" слухати гімн РФ, постійно виводили їх на "перерахунок". Військових майже не годували.

"Три ложки їжі, все на воді, тобто поїв ти, дві години пройшло і знову їсти хочеться. Тобто малі пропорції (давали - УНІАН), годували, принижували, морально, ми в них "терористи" були, ніби ми стріляємо, вони не стріляють, вони прийшли нас "визволяти"…", - пригадують захисники Маріуполі.

У полоні "азовці" не боялися, вони вірили у те, що зможуть повернутися додому.

"Перший обмін, число не згадаю, нас вже погрузили в автобуси з госпіталя. Ми від’їхали на 500 метрів, і сказали, що українська сторона відмовляється вас забирати", - розповідають військові.

Звільнені з полону "азовці", як кажуть лікарі, нині потребують додаткового медичного огляду. Окупанти не надавали військовим належну допомогу, вони просто робили так, аби захисники Маріуполя не загинули.

"Мені здається їм не надавали належну допомогу, тому що і пов’язки були брудні, і рани були нагнійні, і хлопці були дуже виснажені, такі навіть кахектичні, тому, як на мене, допомога була неадекватна", - вважає хірург Дмитро Мялковський.

З російського полону вдалося звільнити 95 захисників Маріуполя. Загалом на повернення додому чекають ще майже 2,5 тисячі "азовців".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що звільнений прикордонник з "Азовсталі" розповів, як окупанти ставляться до полонених.

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