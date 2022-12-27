Українці голодують, бо окупанти на прийом їжі дають не більше двох хвилин.

У російському полоні 80% українських військових перебувають у стані анорексії, бо їм не дають час на прийом їжі. Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна - Одеса розповів лікар-нейрохірург, колишній бранець Дмитро Кубряк.

Про це він сказав, відповідаючи на питання про те, чому більшість звільнених з полону українців перебувають у жахливому стані, зокрема, дуже худі.

Лікар зазначив, що робить висновок як людина, яка після службі у Маріуполі, зокрема на "Азовсталі", тривалий час перебувала у полоні в колонії Оленівки Донецької області.

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"Основна проблема у полоні – це недостатнє харчування. Тому дійсно можу сказати, 80% полонених – в стані анорексії, шкіра та кістки. Тому що росіяни просто не давали достатньо часу на приймання їжі. На прийом їжі дають лише десь 2 хвилини й конвой заставляв закінчувати їсти – наказував підійматися", – розповів Дмитро Кубряк.

Він додав, що особливо важко було тим, хто через поранення та тортури майже не міг підвестися.

Сьогодні відбулася передача тіл українських захисників

Сьогодні, 27 грундня, в Україну повернули тіла ще 42 полеглих захисників.

Загалом уповноваженому зі зниклих безвісти Олегу Костенку від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників.

Він наголосив, що робота щодо обміну відбувається щоденно, однак процес перемовин складний та тривалий.

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