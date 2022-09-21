Едгар Ринкевич зазначив, що поки цивілізовані країни святкують день миру, Росія оголошує про нарощування війська.

Зараз Росія так само небезпечна для Європи, як нацистська Німеччина в минулому столітті. Поки цивілізовані країни святкують інтернаціональний день миру, РФ оголошує про мобілізацію і збирається призвати 300 тисяч солдатів у своє військо.

Такі заяви зробив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич на персональному акаунті в Twitter.

"Путін оголосив про "часткову" мобілізацію і анексію частини України. Ми не повинні піддаватися на його шантаж і [повинні] підтримувати Україну з усіх сил. Росія сьогодні так само небезпечна для Європи і миру в усьому світі, як нацистська Німеччина в минулому столітті", — написав Ринкевич.

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В окремому пості міністр закордонних справ прокоментував ядерні погрози Путіна. За його словами, російський президент веде небезпечну риторику, поки населення цивілізованих країн святкує інтернаціональний день миру.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. У своєму зверненні він також пригрозив всьому світу ядерною зброєю: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

В США, Нідерландах і Великобританії прокоментували наказ російського президента. Союзники України в більшості називають такий крок визнанням поразки.

Раніше з'явилася інформація, що окупанти зібралися влаштувати фейкові "референдуми" про приєднання до Росії на території "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей України з 23 по 27 вересня.

Ставленики Кремля заявили, що офіційні результати псевдоголосувань будуть оприлюднені 28 або 29 вересня, "після чого "ДНР" і "ЛНР" зможуть направити офіційний запит на вступ до складу Росії".

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