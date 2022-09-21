Марк Рютте радить зберігати спокій на тлі заяв президента РФ про ядерну зброю.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що указ про часткову мобілізацію в Росії є ознакою паніки у Кремлі, що не варто сприймати як пряму загрозу повномасштабної війни із Заходом.

Про це повідомляє Reuters.

"Мобілізація, заклик до референдуму у Донецьку – це усе ознаки паніки. Його риторика щодо ядерної зброї є тим, про що ми вже чули багато разів раніше, і це робить нас холоднокровними", - заявив Рютте. Відео дня

"Це усе частина риторики, яка нам відома. Я би порадив залишатися у спокої", - додав Рютте.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. За його словами, мобілізаційні заходи в РФ почнуться сьогодні, а призову нібито підлягатимуть тільки військовослужбовці, які перебувають в запасі.

Своєю чергою міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

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