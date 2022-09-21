Він і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано оснащених і погано керованих.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що указ президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію свідчить про поразку Росії у війні з Україною.

Про це йдеться у його дописі у Twitter.

За словами Воллеса, Путін порушив власну обіцянку не проводити мобілізацію. Її оголошення підтверджує, що вторгнення РФ в Україну провалюється.

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"Порушення президентом Путіним власних обіцянок не мобілізувати частину населення та незаконна анексія частини України є визнанням того, що його вторгнення провалюється. Він і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано оснащених і погано керованих. Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні, міжнародна спільнота є єдиною, а Росія стає глобальною парією", - наголосив міністр.

Як повідомив Путін у своєму зверненні, в РФ з 21 вересня 2022 року оголошується часткова мобілізація. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід.

Міністр оборони РФ Шойгу уточнив, що в ході часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів.

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