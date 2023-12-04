Розвідники зважали на чисельну перевагу агресора та потужні фортифікаційні укріплення, які росіяни збудували на фронті.

Ще до початку українського контрнаступу американська розвідка не вірила, що українцям вдастся істотно наблизити війну до перемоги протягом 2023 року. Це різко контрастувало з настроями не тільки у Києві, але й у Пентагоні, пише Washington Post.

У статті, заснованій на спілкуванні з обізнаними джерелами, що говорили на умовах анонімності, видання наводить загальну картину настроїв американського військово-політичного керівництва у лютому 2023 року.

"У лютому, в першу річницю війни, президент України Володимир Зеленський похвалився, що 2023 рік буде "роком перемоги". Начальник ГУР теж обіцяв, що українці незабаром відпочиватимуть у Криму, півострові, який Росія незаконно анексувала у 2014 році. Але дехто в американському уряді не був у цьому впевнений", - пише WP.

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Представники американської розвідки тоді оцінили ймовірність успіху українців під час контрнаступу як "50 на 50". Така оцінка розчарувала навіть Пентагон і особливо Європейське командування США. Ті навіть нагадали, як за рік до цього ті ж таки американські розвідники давали росіянам лічені дні на захоплення Києва. Але розвідка була непохитною у своїх висновках.

"Частково це був просто факт величезної ваги російської армії. Попри всю їхню некомпетентність у перший рік війни, росіянам вдалося запустити шалену часткову мобілізацію, щоб заповнити багато прогалин на фронті. На Запоріжжі ми бачили, як вони будували дійсно грізну стаціонарну оборону, важкопрохідну, дуже дорогу, дуже криваву для українців", - пізніше згадував директор ЦРУ Вільям Бернс.

Попри те, що саме такі песимістичні прогнози містилися в звіті розвідки, який отримав президент США Джо Байден, він і надалі відмовлявся задовольнити прохання України про надання винищувачів і ракет ATACMS.

"Ви не перетворите молоду пострадянську армію на армію США зразка 2023 року за одну ніч. Було б нерозумно очікувати, що ви їм дасте щось, і це докорінно змінить спосіб ведення бойових дій", – пояснив виданню таку позицію високопоставлений представник західної розвідки.

Пентагон сподівався, що ЗСУ застосують іншу тактику в контрнаступі

Як писав УНІАН, джерела Washington Post розповіли, що американське військове керівництво очікувало на початку контрнаступу, що ЗСУ діятимуть тактикою "загальновійськового бою". Тобто контрнаступ мав нагадувати ідеальну версію великої битви часів Другої світової війни. Але замість цього ЗСУ вдалися до тактики малих піхотних груп.

Втім, навіть в західній пресі озвучувалися думки, що реалізувати тактику "загальновійськового бою", не маючи над ворогом чисельної переваги та сильно поступаючись в повітрі, в принципі неможливо. У серпні авторитетна газета The Wall Street Journal писала, що Україна втратила б усю свою бойову міць за лічені дні, якби дослухалась таких порад від Пентагона.

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