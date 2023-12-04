Військове керівництво США уявляло собі класичний "загальновійськовий бій", схожий на битву з Другої світової війни.

Керівництво Пентагону хотіло, щоб українська армія застосувала у контрнаступі зовсім іншу тактику ніж та, до якої ЗСУ звикли за час війни на Донбасі. Про це обізнані джерела розповіли Washington Post.

Джерела стверджують, що в лютому в Пентагоні відбулася нарада, на якій обговорювали стратегію українського контрнаступу на півдні. Тоді командувач Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі та міністр оборони Ллойд Остін висловили переконання, що для досягнення успіху Україна "повинна воювати по-іншому", ніж вона звикла.

"З 2014 року вони зосередилися на запеклій, але не інтенсивній боротьбі з силами Росії на сході Донбасу. Організація широкомасштабного наступу вимагала б значних змін у структурі і тактиці сил і засобів", – вважали керівники Пентагону.

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Міллі та Остін сходилися на думці, що ЗСУ мають втілити на полі бою концепцію так званого "загальновійськового бою" (combined arms). Тобто широкомасштабних маневрів за зразком великих битв Другої світової війни.

"Замість того, щоб вести вогонь з артилерії, потім "просуватися вперед" і ще стріляти, українці мали б "воювати і стріляти одночасно", а новопідготовлені бригади – рухатися вперед із бронетехнікою та артилерійською підтримкою "якимось симфонічним способом", – пояснив цю ідею один зі співрозмовників видання.

Саме до такого бою українських солдатів намагалися підготувати західні інструктори під час навчань на європейських полігонах взимку і навесні. Однак, якщо американські підрозділи відпрацьовують навички загальновійськового бою щонайменше рік, то українці мали на підготовку лічені місяці.

Критика та контр-критика українського контрнаступу

Як писав УНІАН, відставний генерал США Бен Ходжес неодноразово наголошував, що для перемоги над Росією Україні потрібно значно більше зброї, ніж вона фактично має. Він також нагадував, що США перед тим, як проводити масштабну наземну операцію, спочатку забезпечують тотальне домінування над ворогом в повітрі та кілька тижнів, якщо не місяців, завдають повітряних ударів. І лише потім ступають чоботом на поле бою.

Наприкінці серпня авторитетна газета The Wall Street Journal випустила редакційну статтю, в якій розкритикувала тих, хто дорікає Україні за використання тактики малих груп замість тактики загальновійськового бою. Видання звинуватило Пентагон у застарілих поглядах на воєнну тактику та зазначило, що ЗСУ втратили б усю свою бойову міць за лічені дні, якби дослухалися порад від США.

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