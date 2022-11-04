Салліван оголосив у Києві про додатковий пакет допомоги, куди вперше увійшли модернізовані танки Т-72.

Радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Як пише CNN, Салліван сьогодні в п'ятницю зустрівся в українській столиці з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопоставленими чиновниками. Своєю чергою, в ОП уже опублікували спільне фото з американськими гостями.

Разом з Салліваном Київ відвідала речниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон.

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Салліван оголосив у Києві про додатковий пакет допомоги, куди вперше увійшли модернізовані танки Т-72, а також безпілотники й модернізовані ракети класу "земля-повітря".

Він також підтвердив, що США продовжать надавати економічну та гуманітарну допомогу Україні.

"Сполучені Штати будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно в цій боротьбі. Ми не вагатимемося, не слабшаємо і не здригнемося в нашій підтримці, поки ми йдемо вперед", - сказав Салліван.

Нова допомога від США: що відомо

Сьогодні ввечері, 4 листопада, Вашингтон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів.

В пакет ввійшли ППО Hawk, відремонтовані танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатерів, а також 1100 безпілотників Phoenix Ghost.

При цьому передача танків була спільним рішенням США, Нідерландів та Чехії, зауважив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця.

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