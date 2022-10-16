Салліван вважає небезпечним уявлення, що в застосуванні ядерної зброї існують якісь відмінності.

США не будуть робити ніяких відмінностей у своїй відповіді на використання Росією будь-якого виду ядерної зброї у війні з Україною.

Про це в ефірі CNN 16 жовтня заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.

Ведуча запитала у Саллівана, чи буде прирівнювати Білий дім до широкомасштабної ядерної атаки, наприклад, застосування Росією в Україні так званої "тактичної" ядерної зброї.

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"Застосування ядерної зброї на полі бою в Україні - це застосування ядерної зброї на полі бою в Україні", - відповів Салліван, підкресливши, що США не будуть погоджуватися на так звану тактику "salami slicing" (коли хтось щось робить повільно і поступово, щоб люди не усвідомлювали, що відбувається - УНІАН).

Також Салліван додав, що вважає небезпечним уявлення, що в застосуванні ядерної зброї існують якісь відмінності.

"З нашої точки зору, ми вважаємо, що Сполучені Штати повинні, працюючи з нашими союзниками і партнерами по НАТО та іншими відповідальними країнами по всьому світу, включаючи такі країни, як Китай і Індія, направити дуже чіткий і рішучий сигнал Росії про те, що вони не повинні розглядати можливість використання ядерної зброї в цьому конфлікті", - зазначив Салліван.

Загроза ядерного удару Росії - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. В цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на свою територію.

Проте результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США й союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати загарбані Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін до цього вдасться.

Всього, на думку Інституту вивчення війни, існує тільки два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Проте жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ у нинішньому стані просто нездатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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