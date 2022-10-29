Він командував західною групою з вересня.

Генерал-полковник Олександр Лапін, який командував угрупованням російських військ "Центр", звільнений з посади.

Про це повідомляє Moscow Times з посиланням на джерело в Міноборони.

На відставці Лапіна нібито наполягали глава Чечні Рамзан Кадиров і власник ПВК Вагнера (ПВК Ліга) Євген Пригожин.

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При цьому чеченський лідер критикував генерал-полковника за "здачу" Лиману і прорив ЗСУ в ряді населених пунктів в Донецькій області.

Олександр Лапін - що відомо про російського генерала

Як писав УНІАН, влітку 2022 року експерти американського Інституту вивчення війни поінформували, що президент РФ Володимир Путін втратив довіру до своїх генералів. Диктатор настільки боявся, що його підлеглі вкотре провалять завдання, що доручив захоплення Лисичанська відразу двом командирам. За нього відповідали командувач центральним військовим округом РФ генерал-полковник Олександр Лапін і командувач повітряно-космічними силами країни-агресора генерал армії Сергій Суровікін.

Повідомлялося, що російські атаки по житлових будинках і цивільних об'єктах посилилися після публічного оголошення Кремлем про так званих відповідальних за війну в Україні. Водночас аналітики зазначали, що таке подвійне керівництво не приведе РФ до успіху.

У вересні у відповідь на поразку в Харківській області керівний склад західного угруповання ЗС РФ був відсторонений від командування. Тоді командувати західним угрупуванням поставили генерал-лейтенанта Олександра Лапіна, який керував військами "Центр", разом зі своїм штабом. Інститут вивчення війни прогнозував, що Лапін навряд чи зможе змінити ситуацію на новій ділянці фронту.

Звільнення Лиману

На початку жовтня стало відомо, що над Лиманом у Донецькій області, який росіяни контролювали з кінця травня, піднято державний прапор України. Місто було повністю був зачищено від російських військ.

Як і в інших деокупованих населених пунктах, в Лимані виявили свідчення військових злочинів росіян, в тому числі, безліч могил з тілами загиблих під час російської окупації цивільних та військових. В тому числі, виявляли поховання вбитих дітей.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що поразка Росії в Лимані викликала навіть більше плутанини і негативу в російському інформаційному просторі, ніж відхід росіян з Києва, острова Зміїний або навіть Харкова.

Після відходу російських військ з Лиману в РФ вперше голосно зазвучала критика військового командування. Зокрема, чеченський лідер Рамзан Кадиров і бізнесмен, власник ПВК Вагнера (ПВК Ліга) Євген Пригожин звинувачували військових у невдачах.

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