Серед знищених окупантів два генерал-лейтенанти та вісім генерал-майорів.

Станом на 1 листопада 2022 року з початку повномасштабної війни в Україні ліквідували 1 402 високопоставлених військових російської армії.

Як повідомляє Стратком ЗСУ із посиланням на дані дослідників ОSINT, серед знищених російських офіцерів два генерал-лейтенанти та вісім генерал-майорів. При цьому близько чверті ліквідованих високопоставлених військових – старші офіцери.

"В Україні було денацифіковано 1402 російських офіцери (це приблизно 5,7 осіб на день). Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на війні в Україні знищено також 44 полковники РФ, 98 підполковників та 193 майори. Крім того, ліквідовані 279 капітанів, 471 старший лейтенант, 235 лейтенантів та 72 військових іншого рангу.

Втрати Росії на війні в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 2 листопада в Україні ліквідували близько близько 73 270 російських військових. За добу знищили 800 окупантів.

Через великі втрати 21 вересня 2022 року в РФ оголосили про початок проведення "часткової мобілізації". За офіційними даними, мобілізувати планували 300 тисяч осіб.

При цьому вже 28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу відзвітував Путіну про завершення мобілізації. Незважаючи на це, росіянам все ще надходять повістки.

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