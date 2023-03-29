Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він переїхав до тимчасово окупованої Херсонщини.

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому високопосадовцю з Одеської області, який формує "російський батальйон" з жителів Херсонської області.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ. Зазначається, що Служба зібрала доказову базу на ще одного колаборанта, який допомагає російським окупантами на тимчасово окупованій частині півдня України.

"Фігурантом є колишній високопосадовець з Одеської області Олександр Коротаєв. Раніше він був заступником начальника головного управління МНС (зараз ДСНС) в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

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Зауважується, що після початку повномасштабного вторгнення він переїхав до тимчасово окупованої Херсонщини.

"Там приєднався до місцевої окупаційної адміністрації і за дорученням гауляйтера Сальдо формував новий військовий батальйон для загарбників. До складу цього угруповання ворог намагався примусово "мобілізувати" максимальну кількість місцевих жителів", - наголосили в СБУ.

При цьому, йдеться у повідомленні, зловмисник особисто агітував громадян вступати до лав загарбників і воювати проти України.

"Крім того, у своїх публічних виступах перед людьми він виправдовує збройну агресію РФ, тимчасове захоплення Криму та воєнні злочини рашистів", - розповіли у спецслужбі.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території); ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Наразі колаборант переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Співробітники Служби безпеки проводять комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Боротьба з колаборантами в Україні

Служба безпеки України затримала колаборанта, який під час окупації Куп'янська влаштувався до МВС РФ, щоб фабрикувати справи проти українців. За це колаборант щомісяця одержував "зарплату" від окупантів.

А 24 березня українські прикордонники затримали священника з тісними московськими зв'язками та недійсним паспортом.

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