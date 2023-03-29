Зловмиснику суд вже обрав запобіжний захід, зазначили в СБУ.

На Донеччині затримано російського агента, який "полював" на склади з боєприпасами Сил оборони України під Авдіївкою.

Про це повідомляє Служба безпеки України. "Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення підтримував дружні відносини з кадровим співробітником російської спецслужби. Після 24 лютого ворог дистанційно завербував свого приятеля і визначив йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні", - сказано в повідомленні.

У СБУ зазначають, що ворога цікавила насамперед інформація про місця розташування складів з боєприпасами та баз військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку, тому чоловік об’їжджав місцевість і намагався приховано фіксувати українські об’єкти.

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У повідомленні зазначається, що одержані відомості, які окупантам були потрібні для планування тактичних операцій проти Сил оборони на східному фронті, він мав передавати до ФСБ через анонімний месенджер у вигляді електронних координат, а також медіафайлів з прив’язкою до місцевості і детальним описом.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили, поетапно задокументували і затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

"Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - сказано в повідомленні.

Що відомо про боротьбу з посіпаками РФ - цікаві новини України

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 березня, під час проведення спецоперації у Чернігівській області контррозвідка Служби безпеки України викрила російського агента, який намагався "злити" ФСБ інформацію про охорону північних рубежів України. Ним виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону.

Раніше в СБУ повідомляли, що в нашій країні вже викрили понад 600 посіпак росіян. За даними спецслужби, зловмисники займалися шпигунсько-підривною діяльністю.

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