Він використовував "підкинуті" потерпілим "речові докази" для оформлення необхідних ворогові "експертних висновків".

Служба безпеки України затримала колаборанта, який під час окупації Куп'янська влаштувався "експертом" до Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації і фабрикував справи проти українців.

Зазначається, що Служба безпеки викрила ще одного поплічника ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисником виявився мешканець Куп'янська, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

"Під час окупації міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався до створеного агресором "управління внутрішніх справ". Там його призначили "експертом" у складі "експертно-криміналістичного відділення" окупаційного органу", - розповіли у СБУ.

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На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні.

"Для цього використовував "підкинуті" потерпілим "речові докази" для оформлення необхідних рашистам "експертних висновків", - йдеться у повідомленні.

За це колаборант щомісяця одержував "зарплату" у російських рублях.

Після звільнення міста зловмисник переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків. Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув'язнення.

Затримання колаборантів - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Херсоні затримали зрадника, який співпрацював з окупантами та став громадянином РФ. Ним виявився екс-заступник начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення державної установи "Північна виправна колонія №90". Цей чоловік з перших дній тимчасової окупації Херсону добровільно перейшов на бік ворога.

А раніше в Херсоні правоохоронці затримали колишнього співробітника розформованої ДАЇ, який добровільно співпрацював з російськими окупантами. За даними СБУ, після захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав "посаду" в місцевій окупаційній поліції.

У лютому чоловіка, який коригував удари по Києву з "Градів" і "Смерчів", засудили до 15 років за ґратами. Саме за його наведенням у березні 2022 року російські окупанти обстріляли з РСЗВ один з районів столиці, внаслідок чого двоє людей загинули, ще четверо - зазнали поранень.

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