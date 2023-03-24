Крім того, у служителя церкви недійсний паспорт.

Українські прикордонники затримали священника з тісними московськими зв'язками та недійсним паспортом.

Як повідомили у прес-службі ДПСУ, у телефоні священника знайшли листування з російськими абонентами. У спілкуванні з ними отець говорив, що радий би втекти в РФ, але його тримає майно в Україні.

"Прикордонники виявили ще одного НЕсвятого отця. Батюшка з тісними московськими зв’язками та недійсним паспортом потрапив до рук прикордонників. "Поїхав би до рф, але "квартири та "шмутки" тримають", – писав він в одному з листувань. Отримувачем цього повідомлення виявився абонент з російськими номерами. До речі, троє з останніх десяти контактів чоловіка були з підписом "Москва", - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники іронічно додали, що тепер "молитву" отця слухатиме Служба безпеки України.

Священники-зрадники

Нещодавно прикордонники затримали священника УПЦ МП, який підтримував російських окупантів. Сам священник є поціновувачем "руського міра", про що свідчить фрагмент його інтерв‘ю кремлівським ЗМІ.

А перед цим стало відомо, що настоятель храму УПЦ Московського патріархату в Лисичанську Андрій Павленко активно співпрацював з російськими окупантами й навіть замовляв їм вбивство конкурентів з ПЦУ.

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