Вручення організували в місцевих окупаційних адміністраціях та будинках культури.

У окупованих населених пунктах Донеччини колаборантам видали партквитки провладної в РФ політичної партії "Єдина Росія".

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Згідно з повідомленням, партійні квитки партії "єдина росія" видали зрадникам України у населених пунктах Ясинувата, Жданівка, Харцизьк, Амвросіївка. Вручення організували в місцевих окупаційних адміністраціях та будинках культури.

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Новини з фронту: що відбувається на Донбасі

Поки колаборанти на Донбасі мріють про політичну кар'єру у партії Путіна, його окупанти масово гинуть на всіх напрямках та виконують накази про безглузді лобові штурми.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 156 990 окупантів - +870 за добу.

Ворог не припиняє спроб штурмувати Бахмут коштом усієї живої сили й техніки, що наразі має. Також бої не затихають на Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Українські воїни тримають оборону.

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