Також малоймовірно, що російська армія швидко розвалиться на полі бою.

Імовірність захоплення Росією усієї території України близька до нуля, але швидко вигнати російські окупаційні війська з усієї української території дуже складно.

"Україна є доволі великою країною. Це не маленька частина території. Імовірність того, що Росія досягне своїх стратегічних цілей із захоплення України, розгромлення України - імовірність того, що це станеться, близька до нуля", - наголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-7"), яке відбулось в онлайн-форматі.

Водночас, він допускає, що напевно теоретично це можливо. "Але я не бачу, що це відбувається військовими засобами. Тому я не бачу, що це станеться", - додав Міллі.

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При цьому, як сказав американський генерал, Росія наразі окупувала приблизно 20% українських земель, що є немалою територією.

Він нагадав, що Росія здійснила вторгнення в Україну із залученням близько 170-180 тисяч солдат, об'єднаних у різні сухопутні підрозділи, які зазнали величезних втрат. Потім Росія провела часткову мобілізацію і посилила свої війська.

Як сказав Міллі, Росія досі має значну бойову міць на території України. Одночасно, генерал США зазначив, що Україна має успішну оборону. За його словами, українці здійснили колосальну роботу у протидії російському наступу. Він вважає неймовірним те, що здатні робити українці в оборонному плані.

Міллі зауважив, що на початку вересня українці перейшли у контрнаступ і здобули великий успіх в районі Харкова і ще більший успіх у Херсоні.

Проте, він зазначає, що Херсон і Харків фізично та географічно є відносно малими територіями у порівнянні з усіма іншими територіями, які досі окуповані російськими військами.

"Тож воєнне завдання, аби у воєнному плані фізично прогнати росіян з України, - є дуже складним завданням. Це не станеться у наступні декілька тижнів, якщо російська армія повністю не розвалиться, що є малоймовірним", - наголосив Міллі.

Тому, він вважає, що імовірність того, що зовсім скоро Україна військовим чином витіснить усі російські війська з окупованої території, у тому числі з Криму, не є високою. Міллі допускає, що можливо політичним чином Росія ухвалить рішення вийти з України, з огляду на великі військові втрати, але це лише імовірність.

Контрнаступ ЗСУ

6 вересня Збройні сили України розпочали успішну контрнаступальну кампанію на окупованих територіях Харківської області. В результаті ворожі сили змушені були тікати, залишаючи свою бойову техніку і боєприпаси, а також здаватися в полон.

14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

5 жовтня голова Луганської ОВА заявив про початок деокупації Луганщини. 14 листопада він заявив, що в Луганській області від окупантів вже звільнено 12 населених пунктів.

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

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