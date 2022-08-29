Сили оборони України готують поле бою для серйозних контрнаступальних дій.

Українська армія розпочала операцію "промацування" лінії фронту на південному напрямку перед великим контрнаступом.

Про це повідомив ведучий CNN Джим Шутто з посиланням на два інформовані джерела в американській розвідці.

"Українські сили розпочали операції з "промацування" на півдні України, щоб підготувати поле бою для серйозного українського контрнаступу, повідомили мені два високопоставлені американські чиновники, поінформовані про розвіддані", - заявив Шутто у Twitter. Відео дня:

Як зазначає журналіст, операції з "промацування" є стандартною військовою практикою перед настанням і включають ударні системи озброєння, командування та управління, склади боєприпасів та інші цілі для підготовки поля бою до запланованого наступу.

"За словами високопоставленого американського чиновника, ці плани з'явилися після того, як війна Росії в Україні пройшла шестимісячну позначку, а оцінки США вказують на те, що Росія змогла розгорнути на передовій менше підрозділів, ніж передбачалося", - додав він.

У США вважають, що контрнаступ ЗСУ на півдні України включатиме наземні та повітряні операції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 серпня, в ОК "Південь" заявили, що ворог відійшов зі своїх позицій у Херсонській області.

"Угруповання військ "Каховка" рапортує, що 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що прорвано першу лінію оборони росіян у Херсонській області.

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