Північні та південні контрнаступи України, імовірно, змушують Кремль віддавати пріоритет захисту одного району операцій на шкоду іншому.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області ще не досяг кульмінації і зараз просувається на Луганщину.

Про це йдеться у свіжій доповіді аналітиків американського Інституту дослідження війни (ISW).

Як зазначили експерти, росіяни не змогли утримати береги річок Оскіл і Сіверський Донець і використати їх як природні кордони, щоб запобігти просуванню українських сил на вразливі ділянки окупованого Росією північного сходу України.

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Місцевість західної частини Луганщини підходить для ведення швидкої маневреної війни, яку українські сили ефективно використовували в східній частині Харківської області на початку вересня. Як пише ISW, у відкритих джерелах наразі немає жодних ознак того, що російські військові істотно укріпилися у західній частині Луганської області.

Аналітики вважають, що північні та південні контрнаступи України, імовірно, змушують Кремль віддавати пріоритет захисту одного району операцій на шкоду іншому. Аналітики ISW пишуть, що це потенційно підвищує ймовірність успіху України в обох районах.

Звільнення Харківської області

На початку вересня Збройні сили України пішли в контрнаступ. Вже 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область звільнена.

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