Про повернення острова під контроль України поки говорити рано.

Встановлення українського прапора на острові Великий Потьомкінський — це сигнал для ворога і попередження про майбутні операції. Але говорити про його звільнення поки рано.

Такий коментар дала керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Вона заявила, що важливо спиратися на офіційну інформацію в подібних питаннях. Передчасні оголошення можуть зашкодити поверненню Великого Потьомкінського під контроль України.

"Встановлення прапора — це сигнал для ворога, що ми працюємо, земля наша і це все Україна, а також це нагадування противнику про незворотність тих процесів, які ми запланували. Але говорити про звільнення ще зарано. Треба усвідомлювати, що такі проголошення можуть дуже суттєво вплинути на розвиток подальшої військової операції. Зауважте, військовий говорив про те, що встановлено прапор, не про звільнення", — заявила Гуменюк.

Відео дня

Нагадаємо, Великий Потьомкінський знаходиться між правим і лівим берегами Дніпра. Інформація про його звільнення вчора з'явилася в Мережі разом з відео, на якому український боєць встановлює прапор на острові.

Ситуація на південному фронті: що відомо

За останні дні ЗСУ кілька разів потужно вдарили по базах окупантів. Вони атакували місця дислокації в Правих Сагах, Федорівці і Чуланівці. Загальна кількість ліквідованих і поранених ворогів перевалила за тисячу.

Рашисти на тимчасово захопленій частині Херсонщини збирають інформацію про підприємців. У них забирають майно, зокрема, автомобілі.

Нова хвиля мобілізація, про яку попереджали в українській розвідці, торкнеться і тимчасово окупованих територій. Під ризик потраплять люди, які прийняли російські паспорти.

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