Наразі підтверджено вогневе ураження цілі.

Збройні сили України продовжують "вітати" з новорічними святами російських окупантів. "Подарунки" прилетіли у лігво загарбників на окупованій частині Херсонської області.

Як зазначає Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, підтверджено вогневе ураження скупчення окупантів у населеному пункті Федорівка.

"1 січня 2023 року підрозділами Сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області, кількість втрат ворога - уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Втрати РФ в Україні

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року орієнтовно складають 107 тисяч 440.

Ще Росія втратила в Україні: танків - 3031, бойових броньованих машин - 6093, артилерійських систем - 2027, РСЗВ - 423, засобів ППО - 213, літаків - 283, вертольотів - 269.

Сьогодні Генштаб підтвердив успішне ураження скупчення російських військ у Чуланівці Херсонської області в новорічну ніч. Втрати противника склали близько 500 пораненими та ліквідованими.

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