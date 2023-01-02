Загарбники продовжують вчиняти протиправні дії стосовно місцевих жителів на тимчасово окупованій території Херсонської області.

У тимчасово окупованих районах Херсонської області російські окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю.

У вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України зазначається, що росіяни також вилучають автомобільний транспорт і товари у підприємців на Херсонщині.

"Російські загарбники продовжують вчиняти протиправні дії стосовно місцевих жителів на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари", - йдеться у повідомленні.

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В Генштабі також поінформували, що українська авіація упродовж доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Ситуація на Херсонщині

Наприкінці 2022 року міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що у звільненому селі Правдине Херсонської області виявили масове поховання жертв російської окупації.

Як раніше у тимчасово окупованій Каховці в районі пам’ятника підірвали гауляйтера російських загарбників Андрія Штепу (прізвисько "Шнир").

Після звільнення від окупантів, Херсон постійно страждає від російських обстрілів. За останню добу у Херсоні вдарили по обласній дитячій лікарні саме в той момент, коли там перебувало 38 медиків і 14 дітей.

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